«Очень близок к своей лучшей форме». Фурлан — об игре Алькараса на US Open после травмы

Итальянский тренер по теннису, бывшая 19-я ракетка мира Ренцо Фурлан поделился впечатлениями от игры испанца Карлоса Алькараса на US Open после травмы.

— В первых двух-трёх раундах были небольшие осечки, ошибки, но в итоге он проиграл всего один сет в первых трёх матчах. Он был в отличной физической форме, и по мере развития сезона было видно, что он также заново открывает для себя свои технические и тактические качества.

Матч c Полом был идеальным, на совершенно другом уровне. Встреча с Шелтоном была просто невероятной, возможно, лучшей на US Open. Одна вещь заставила меня задуматься: в конце я увидел, как Алькарас много улыбается. Думаю, это разумный подход, потому что он означает взгляд на общую картину.

Поражение может расстроить, особенно если ты стремишься выиграть турнир. Но ты пропустил четыре с половиной месяца, поэтому тебя ждёт много неизвестного: выдержит ли запястье? Готов ли физически? На мой взгляд, он получал только положительные отзывы, независимо от результата матча с Шелтоном.

— Что вас больше порадовало?

— Думаю, он был особенно рад, что оставил позади проблему с запястьем, и приятно удивлён своей спортивной формой. А ещё был теннис: мы увидели кое-что от