Ренцо Фурлан оценил выступление итальянских теннисистов на US Open — 2026

Итальянский тренер по теннису, бывшая 19-я ракетка мира Ренцо Фурлан оценил выступление итальянских теннисистов на Открытом чемпионате США — 2026.

— Если говорить об итальянцах, ты ожидал большего или результат всё-таки можно считать положительным?

— Нет, я не разочарован. Дардери провёл отличный US Open: выиграл три матча и подтвердил, что является очень хорошим игроком и на быстрых покрытиях, как уже показывал в Мельбурне. Он становится всё более стабильным и превращается в очень опасного соперника. Амбиции войти в топ-10 вполне оправданы, потому что сейчас у него есть теннис, позволяющий хорошо играть на всех покрытиях, тогда как изначально он был в основном грунтовым игроком.

Коболли проводит выдающийся сезон. В Нью-Йорке он проиграл великолепному Блоксу, который, думаю, в том матче показал свой лучший теннис в сезоне — огромное количество виннеров и потрясающую физическую форму. Флавио прежде всего поздравил соперника. Мы ни в чём не можем его упрекнуть, он пятый в гонке и находится в борьбе за выход на Итоговый турнир.

– А что скажешь о поражениях Музетти и Берреттини?

— Музетти оказался в сложной ситуации с точки зрения физического состояния: перепад температуры, тошнота, нехватка воздуха. Он проиграл игроку, которого, на мой взгляд, спокойно бы обыграл,