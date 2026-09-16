Фурлан — о концовке сезона для Синнера: будет серьёзная борьба за первое место в рейтинге

Итальянский тренер по теннису, бывшая 19-я ракетка мира Ренцо Фурлан оценил перспективы итальянского теннисиста Янника Синнера в концовке сезона, учитывая его восстановление после травмы колена.

– Чего ты ждёшь от Синнера в концовке сезона?

– Если он будет физически здоров, а проблемы с коленом исчезли, я ожидаю, что Синнер сразу же будет очень конкурентоспособен. И думаю, что он будет вести серьёзную борьбу за первое место в мировом рейтинге.

– То есть до Итогового турнира ключевым фактором будет физическое состояние?

– Думаю, всё примерно к этому и сводится.

– Ожидаешь увидеть его уже в Пекине?

– Думаю, да. Пекин и Шанхай — турниры, на которых он всегда хорошо играет, за исключением сложностей, с которыми столкнулся в прошлом году в Шанхае из-за жары. Ему нравится играть в этих местах, – приводит слова Фурлана Ubitennis.