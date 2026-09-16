Энди Роддик — о популярности US Open: это лучшее спортивное событие в мире

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о популярности US Open, отметив масштаб турнира и огромный интерес со стороны болельщиков.

«Скажу это, и нас за это наверняка раскритикуют. US Open — это крупнейшее спортивное событие в США. Все сравнивают его с Супербоулом, понимаю, ведь это разовое событие. Но здесь мы говорим о трёх неделях, когда количество зрителей сопоставимо с Супербоулом, причём уже на тренировочной неделе! На территории комплекса во время тренировочных недель находилось около 80 тысяч человек.

Я увидел три недели, наблюдая за которыми мог находиться в первом ряду и примерить на себя самые разные роли. Это лучшее спортивное событие в мире. Три недели интереса, который практически невозможно измерить, потому что спрос настолько огромен. Я не знаю, какое ещё событие способно на такое. Не уверен, что наш вид спорта когда-либо был настолько популярен», — приводит слова Роддика Tennis Head.