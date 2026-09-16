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Итоговый турнир WTA — 2027 пройдёт в американском Шарлотте

Итоговый турнир WTA — 2027 пройдёт в американском Шарлотте
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Итоговый турнир WTA пройдёт в 2027 году в американском городе Шарлотт. Об этом сообщила пресс-служба тура.

«Новая глава ждёт! Шарлотт в Северной Каролине станет новым домом для Итогового турнира WTA! Это событие соберёт вместе лучших игроков сезона в одиночном и парном разрядах, чтобы разыграть самый престижный титул в женском теннисе», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также сообщается, что турнир будет проводиться в этом городе в 2028-м и 2029-м.

В 2026-м мероприятие пройдёт в американском Индиан-Уэллсе в период с 8 по 15 ноября. Изначально турнир должен был пройти в Саудовской Аравии, но был перенесён в США. Действующей победительницей Итогового турнира WTA является Елена Рыбакина.

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