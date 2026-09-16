«После US Open не готова вернуться на корт». Пегула объяснила снятие с турнира в Сингапуре

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Сингапуре, отметив, что чувствует усталость после US Open – 2026.

«Очень расстроена из-за того, что вынуждена сняться с турнира в Сингапуре. После долгих и физически изнурительных нескольких недель на US Open я пока не совсем готова вернуться на корт и выступать на том уровне, которого сама от себя ожидаю. Я очень ждала возможности сыграть в Сингапуре и надеюсь, что смогу вернуться туда в будущем», — написала Пегула в одной из социальных сетей.

На завершившемся Открытом чемпионате США — 2026 Пегула уступила на стадии 1/2 финала белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 7:5, 6:2.