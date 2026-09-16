«Лучший игрок планеты». Руседски — о результатах Александра Зверева в сезоне-2026

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски рассказал, почему считает немецкого теннисиста Александра Зверева лучшим игроком планеты в сезоне-2026.

«После проигрыша Синнера на «Ролан Гаррос» от Зверева ожидали победу, а затем, будучи первым сеяным на Открытом чемпионате США, он также смог завоевать титул. Да, Синнер — первая ракетка мира, но для меня по результатам на турнирах «Большого шлема» Зверев — лучший игрок планеты в этом году. Именно по этим результатам мы и определяем величие. Очень редко бывает, чтобы игрок, выигравший два турнира «Большого шлема» за один год, при этом не был первой ракеткой мира.

Он с большим отрывом был лучшим игроком на турнирах «Большого шлема». В Австралии он мог выйти в финал, если бы при счёте 5:3 смог подать на победу в матче с Алькарасом. Потом выиграл «Ролан Гаррос», вышел в финал Уимблдона и завоевал свой второй титул на турнирах «Большого шлема» на US Open», — приводит слова Руседски Punto De Break.