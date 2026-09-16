Хольгер Руне провёл тренировку перед первым матчем после паузы из-за травмы

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне провёл тренировку перед первым официальным матчем после вынужденной паузы. Датчанин не играл на турнирах 11 месяцев из-за травмы, полученной в октябре 2025 года. 18 сентября он выступит за сборную своей страны в матче с Болгарией в рамках Кубка Дэвиса. Встреча пройдёт в пригороде Копенгагена.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимает участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.