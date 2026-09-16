«Нужно поговорить о спорте». Ренне Стаббс — об обвинениях Зверева в насилии

Бывшая австралийская теннисистка Ренне Стаббс ответила на обсуждения в социальных сетях, где пользователи вновь вспомнили обвинения в домашнем насилии, выдвинутые против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия).

«К сожалению, судебная система позволила этому случиться, и отсутствие доказательств позволило этому случиться. ATP не может отстранить от тура человека, который не был привлечён к ответственности за упомянутые нападения. Некоторые из нас в медиа говорили об этом до тошноты. Но в какой-то момент нам нужно поговорить о спорте!» – написала Стаббс в Х.

Зверев стал победителем недавно прошедшего US Open. В финале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Встреча продлилась 3 часа 36 минут.