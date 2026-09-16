«Будет очень интересно». Хачанов — о борьбе Синнера и Зверева за первое место в рейтинге

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о борьбе за первую строчку рейтинга АТР между итальянцем Янником Синнером и немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Когда заходит разговор, кто лучше, только гонка и рейтинг отражает результат. Янник отсутствовал на US Open, но при этом он сделал что-то невероятное и выиграл все «Мастерсы» в году, это нечто уникальное. Думаю, если все будут здоровы и мотивированы на оставшиеся два месяца сезона, будет очень интересно посмотреть, как они со Зверевым будут бороться за первую строчку», – сказал Хачанов в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.