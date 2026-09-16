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Хуан-Карлос Ферреро может стать тренером Янника Синнера в 2027 году — источник

Хуан-Карлос Ферреро может стать тренером Янника Синнера в 2027 году — источник
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Хуан-Карлос Ферреро, чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, бывший тренер третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса может стать наставником лидера рейтинга АТР Янника Синнера. Об этом сообщил журналист Гонсало Феррейра со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«В Цинциннати Хосе Луис Клерк (аргентинский теннисист, позднее ставший тренером. — Прим. «Чемпионата») намекнул, что Хуан-Карлос Ферреро будет тренером Янника Синнера в 2027 году. Пару часов назад другой источник мне это подтвердил», — написал Феррейра на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Ферреро анонсировал своё возвращение в тур. Он стал тренером Алькараса в 2019 году. Под его руководством тот выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». Сотрудничество прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.

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