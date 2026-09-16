«Оставлю небольшую надежду». Музетти оценил шансы на попадание на Итоговый турнир АТР

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о подготовке к концовке сезона, оценив свои перспективы в борьбе за путёвку на Итоговый турнир ATP-2026 в Турине.

«Сначала будут Токио и Шанхай — это два очень важных турнира, категории ATP-500 и «Мастерс» соответственно. Думаю, там будут условия, в которых я смогу показывать хороший теннис, особенно если буду хорошо себя чувствовать физически. Сейчас моя цель и основное внимание сосредоточены на азиатской серии, а затем я сосредоточусь на всей европейской части сезона в залах — Лионе, Вене и Париже. При этом оставлю небольшую надежду на попадание на Итоговый турнир ATP, но мы сразу увидим, можно ли об этом мечтать, потому что первые два турнира должны сложиться для меня очень хорошо», – приводит слова Музетти Tennis World Italia.