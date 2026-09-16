Эмма Радукану снялась с предстоящего розыгрыша «тысячника» в Пекине

Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с предстоящего розыгрыша турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, сообщает Sky Sports.

Радукану не выступала после поражения в финале турнира в Лондоне в июне 2026 года, а позже пропустила Уимблдон и US Open из-за стрессового перелома ноги. Сообщается, что 23-летняя теннисистка уже вернулась к тренировкам и продолжает подготовку к возвращению в WTA-тур на турнире в Ухане, Китай.

«Тысячник» в Пекине пройдёт с 30 сентября по 11 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.