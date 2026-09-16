«Невероятно интересный персонаж». Курье — об особенностях поведения Медведева на корте

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева, отметив особенности его поведения на корте.

«Медведев — невероятно интересный персонаж. У него огромное количество особенностей. Даже то, как он ведёт себя сразу после розыгрыша, так не делает никто другой. Он моментально разворачивается лицом к сопернику и расправляет плечи. Он не отворачивается и не прячется. Невероятно интересно наблюдать за его действиями на приёме. В нём меня восхищает очень многое», – приводит слова Курье Punto De Break.

На завершившемся Открытом чемпионате США – 2026 Данииил Медведев проиграл в четвёртом круге турнира американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (5:8).