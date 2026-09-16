Арина Соболенко поделилась подборкой фото, сделанных во время US Open — 2026

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в социальной сети коллекцию фотографий, сделанных во время US Open — 2026 в Нью-Йорке. Соболенко дошла на турнире до финала, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 7:5, 2:6). На некоторых снимках Арина запечатлена со своей собакой по кличке Эш, а также с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.