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Арина Соболенко поделилась подборкой фото, сделанных во время US Open — 2026

Арина Соболенко поделилась подборкой фото, сделанных во время US Open — 2026
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в социальной сети коллекцию фотографий, сделанных во время US Open — 2026 в Нью-Йорке. Соболенко дошла на турнире до финала, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 7:5, 2:6). На некоторых снимках Арина запечатлена со своей собакой по кличке Эш, а также с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.