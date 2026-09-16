Рафаэль Ходар ответил, какие качества позаимствовал бы у игроков «Большой тройки»

14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар ответил на вопрос, какие качества взял бы у каждого из представителей «Большой тройки», в которую входили Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

«У Надаля я бы взял ментальную составляющую, мне кажется, он был одним из лучших по этому показателю. У Джоковича – то, как он о себе заботится: в конце концов, мы видим, что в 39 лет он может соперничать со множеством игроков в туре. Ну и у Федерера – талант», — сказал Ходар в интервью RNE Deportes.

На минувшем US Open 19-летний Ходар сенсационно завершил выступление в первом круге, уступив лаки-лузеру Бу Юньчаокэтэ.