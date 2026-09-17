Курье — о Лёнере Тьене: он уже очень близок к тому, чтобы войти в топ-10 рейтинга

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался о прогрессе в игре американского теннисиста Лёнера Тьена в сезоне-2026.

«Он добился прогресса в увеличении скорости своих ударов, хотя этим летом у него были проблемы с локтем. Мне интересно, сможет ли он сохранить нынешнюю скорость подачи, потому что в Канаде она была очень низкой. Тем не менее ему удалось добиться результата, но это становится недостатком, если ты теряешь от 8 до 10 миль в час на первой подаче.

Не знаю, когда он войдёт в топ-10, но это произойдёт довольно скоро. Он уже близок к этому, и мне кажется, что карьера в стиле Давида Феррера для него практически гарантирована. Сможет ли он преодолеть этот барьер, учитывая, что впереди него Синнер и Алькара