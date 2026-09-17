Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт в выставочном матче

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры сыграет в выставочном матче, который состоится 3 октября на Мальорке, сообщает пресс-служба академии Надаля.

Выставочный матч состоится в честь 10-летней годовщины с начала работы теннисной академии Рафаэля Надаля. Помимо легендарного испанского теннисиста, в матче также примут участие другие известные теннисисты, имена которых будут объявлены позже.

40-летний Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года, уступив в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.