15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты видел, с каким лицом он уходил с корта?» Ренне Стаббс – об Алькарасе на US Open – 2026

«Ты видел, с каким лицом он уходил с корта?» Ренне Стаббс – об Алькарасе на US Open – 2026
Комментарии

Бывшая австралийская теннисистка Ренне Стаббс высказалась о выступлении испанца Карлоса Алькараса на US Open – 2026.

«У Алькараса просто закончились силы. На самом деле через пару дней после US Open я переписывался с ним, и он сказал мне, что рука чувствует себя очень хорошо. Это очень позитивный момент для него. Но он был измотан. Он не играл пятисетовый матч на протяжении четырёх месяцев.

Ты видел, с каким лицом он уходил с корта? Он улыбался. Обычно все уходят с этого корта либо с полотенцем на голове, либо расстроенными, либо бросают ракетки — в общем, делают что угодно. А этот парень уходит с улыбкой на лице. Он просто счастлив, что здоров. И он наслаждался каждой секундой этой настоящей битвы воина, продолжавшейся до ночи.

Если вам не нравится Карлос Алькарас, мне жаль. Или мы можем стать друзьями, потому что этот парень — лучший», — приводит слова Стаббс Punto de Break.

Алькарас дошёл до четвертьфинала, где проиграл американцу Бену Шелтону.

Материалы по теме
Официально
Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2026