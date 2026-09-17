«Ты видел, с каким лицом он уходил с корта?» Ренне Стаббс – об Алькарасе на US Open – 2026

Бывшая австралийская теннисистка Ренне Стаббс высказалась о выступлении испанца Карлоса Алькараса на US Open – 2026.

«У Алькараса просто закончились силы. На самом деле через пару дней после US Open я переписывался с ним, и он сказал мне, что рука чувствует себя очень хорошо. Это очень позитивный момент для него. Но он был измотан. Он не играл пятисетовый матч на протяжении четырёх месяцев.

Ты видел, с каким лицом он уходил с корта? Он улыбался. Обычно все уходят с этого корта либо с полотенцем на голове, либо расстроенными, либо бросают ракетки — в общем, делают что угодно. А этот парень уходит с улыбкой на лице. Он просто счастлив, что здоров. И он наслаждался каждой секундой этой настоящей битвы воина, продолжавшейся до ночи.

Если вам не нравится Карлос Алькарас, мне жаль. Или мы можем стать друзьями, потому что этот парень — лучший», — приводит слова Стаббс Punto de Break.

Алькарас дошёл до четвертьфинала, где проиграл американцу Бену Шелтону.