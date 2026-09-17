Самсонова обыграла Кейлу Дей во втором круге турнира в Гвадалахаре и вышла на Костюк

50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова стартовала с победы на турнире в Гвадалахаре (Мексика). Во втором круге она победила представительницу США 123-ю ракетку мира Кейлу Дей. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу Самсоновой.

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету её соперницы нет подач навылет, четыре двойные ошиб