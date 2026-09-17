Самсонова обыграла Кейлу Дей во втором круге турнира в Гвадалахаре и вышла на Костюк
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50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова стартовала с победы на турнире в Гвадалахаре (Мексика). Во втором круге она победила представительницу США 123-ю ракетку мира Кейлу Дей. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу Самсоновой.
Гвадалахара. 2-й круг
17 сентября 2026, четверг. 03:45 МСК
123
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
50
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету её соперницы нет подач навылет, четыре двойные ошиб