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«Папа хотел, чтобы я попробовала всего понемногу». Радукану — о детских увлечениях

«Папа хотел, чтобы я попробовала всего понемногу». Радукану — о детских увлечениях
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Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, почему из всех своих детских увлечений выбрала именно теннис.

С детства вы занимались самыми разными видами спорта. Что побудило вас сосредоточиться на теннисе?
— Мой папа хотел, чтобы я попробовала всего понемногу. Чечётка, верховая езда, гольф, баскетбол, картинг, мотокросс. Мне очень понравилась верховая езда. Лошадь, на которой я ездила, была довольно спокойной. За получасовое занятие мы не продвинулись далеко! Из всего, что я делала, больше всего я проявила себя в теннисе. Казалось, что всё остальное было подготовкой к этому. Участие в международных соревнованиях дало мне чувство удовлетворения и расширило мой кругозор.

— Правильный ли вы сделали выбор?
— Да, это так. Путешествия стали лучшим уроком, о котором я могла только мечтать. Я общаюсь с самыми разными людьми, расширяя свой кругозор. Теннис также научил меня контролировать себя и преодолевать тревогу, — приводит слова Радукану UNIQLO.

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