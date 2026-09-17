«Порой это было тяжёлым бременем». Эмма Радукану — о победе на US Open — 2021

89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что победа на US Open — 2021 помогла ей обрести силу, чтобы справиться с давлением.

— Каковы были для вас ощущения от победы на Открытом чемпионате США 2021 года?

— Я сама была немного ошеломлена, ведь мне тогда было 18. Не уверена, что до конца понимала, как это вписывается в концепцию «Большого шлема». Это открыло передо мной больше возможностей и связей, чем я могла себе представить. Это как сон, хотя ожидания и критика становятся всё сильнее. Порой это было тяжёлым бременем. Я многому научилась и стала намного сильнее, чем раньше. Конечно, я всё ещё расту. Думаю, можно сказать, что я обрела силу, чтобы справиться со всем, что меня ждёт дальше, — приводит слова Радукану UNIQLO.