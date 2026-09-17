Эмма Радукану рассказала, как сохраняет самообладание во время матчей

Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как старается сохранять самообладание во время матчей.

— Как вы сохраняете самообладание во время матча?

— Постоянно мыслить позитивно непросто, но в трудные моменты нужно выкладываться по максимуму и концентрироваться на текущем розыгрыше. Забудьте о том, что уже случилось. Думайте только о том, что предстоит сделать дальше. Только так можно изменить ситуацию. Я постоянно об этом думаю, — приводит слова Радукану UNIQLO.

В этом сезоне Радукану не выступала после поражения в финале турнира в Лондоне в июне, а позже пропустила Уимблдон и US Open из-за стрессового перелома ноги. Сообщается, что 23-летняя теннисистка уже вернулась к тренировкам и продолжает подготовку к возвращению в WTA-тур на турнире в Ухане, Китай.