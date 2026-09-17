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«Стараюсь разнообразить свой досуг». Эмма Радукану — об отдыхе после матчей

«Стараюсь разнообразить свой досуг». Эмма Радукану — об отдыхе после матчей
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Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о необходимости отдыха в туре.

— Как вы поддерживаете хорошую форму при таком плотном графике поездок?
— После игры я всегда даю себе время на отдых. Это необходимо, если я хочу показать отличный результат в следующем матче. Кроме того, стараюсь разнообразить свой досуг: могу пойти на прогулку, почитать книгу или сделать записи в дневнике. Иногда посещаю музеи. Я провожу в разъездах на турнирах около 35 недель в году, поэтому уделяю большое внимание налаживанию хороших отношений с окружающими меня людьми. Надёжная система поддержки строится на крепких связях, — приводит слова Радукану UNIQLO.

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