«Стараюсь разнообразить свой досуг». Эмма Радукану — об отдыхе после матчей

Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о необходимости отдыха в туре.

— Как вы поддерживаете хорошую форму при таком плотном графике поездок?

— После игры я всегда даю себе время на отдых. Это необходимо, если я хочу показать отличный результат в следующем матче. Кроме того, стараюсь разнообразить свой досуг: могу пойти на прогулку, почитать книгу или сделать записи в дневнике. Иногда посещаю музеи. Я провожу в разъездах на турнирах около 35 недель в году, поэтому уделяю большое внимание налаживанию хороших отношений с окружающими меня людьми. Надёжная система поддержки строится на крепких связях, — приводит слова Радукану UNIQLO.