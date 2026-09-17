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Радукану — об автобиографии Агасси: заинтересовал эпизод, где он преодолевает кризис

Радукану — об автобиографии Агасси: заинтересовал эпизод, где он преодолевает кризис
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Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от прочтения автобиографии восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Андре Агасси.

— Какие книги тебе понравились в последнее время?
— Недавно я прочитала автобиографию бывшего теннисиста Андре Агасси Open и роман Мэтта Хейга The Midnight Library. В Open с поразительной детализацией описывается жизнь Агасси и то, как он строил свою карьеру. Меня особенно заинтересовал эпизод, где он преодолевает кризис конца 1990-х годов: разрабатывает собственную систему тренировок и возвращается на вершину. Там подробно рассказывается как о его ранних успехах, так и о падениях, которые, возможно, стали их следствием. Во многом это оказалось мне очень близким и понятным. The Midnight Library — это история женщины, погрязшей в сожалениях; она получает шанс вернуться назад и попробовать пройти другим путём, но обнаруживает, что этот иной выбор вовсе не обязательно оказывается лучшим. Читаю не только художественную или документальную литературу — я читаю самые разные книги, — приводит слова Радукану UNIQLO.

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