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Радукану — о талантах: нравится изучать отзывы о местах, которые пока не слишком известны

Радукану — о талантах: нравится изучать отзывы о местах, которые пока не слишком известны
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Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своих талантах помимо тенниса.

— Есть ли у тебя таланты помимо тенниса?
— Поиск новых ресторанов! Мне нравится изучать в Google отзывы о местах, которые пока не слишком известны. Наверное, меня можно назвать гурманом. Я действительно уверена в своих способностях в этой сфере, — приводит слова Радукану UNIQLO.

Ранее стало известно, что Радукану снялась с предстоящего розыгрыша турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В этом сезоне Эмма не выступала после поражения в финале турнира в Лондоне в июне, а позже пропустила Уимблдон и US Open из-за стрессового перелома ноги.

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