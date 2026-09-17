«Если форма помогает мне выразить себя, это огромный плюс». Радукану — об экипировке

Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что считает обязательным в теннисной экипировке.

— Что для вас является обязательным в теннисной экипировке?

— Первое впечатление. То, как я выгляжу, выходя на корт, играет огромную роль в моём имидже, поэтому, если форма помогает мне выразить себя, это огромный плюс. Я ценю хорошую посадку, которая не болтается и не собирается в складки во время интенсивной игры. И мне нужны материалы, которые остаются свежими, даже если я потею. Эти функциональные особенности помогают мне сосредоточиться на матче, — приводит слова Радукану UNIQLO.