«Карьера очень коротка». Эмма Радукану рассказала о ближайших планах в спорте

Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своих целях в теннисе на ближайшее время.

— Каковы ваши цели на ближайшие несколько лет?

— Спортивная карьера очень коротка. Я буду продолжать делать всё возможное и получать от этого максимальное удовольствие. Конечно, у меня есть конкретные цели, но самое важное — сосредоточиться на каждом дне. Если зацикливаться на результатах и ​​оказывать на себя слишком большое давление, дела, как правило, идут не очень хорошо! — приводит слова Радукану UNIQLO.

Ранее Радукану снялась с предстоящего турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В этом сезоне Эмма не выступала после поражения в финале турнира в Лондоне в июне, а позже пропустила Уимблдон и US Open из-за стрессового перелома ноги.