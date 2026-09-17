«Хотела бы иметь собственную галерею». Радукану рассказала, кем видит себя через 20 лет

Чемпионка US Open — 2021, 89-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что через 20 лет хотела бы иметь собственную галерею.

— Кем вы видите себя через 20 лет?

— Я бы очень хотела иметь собственную галерею. Меня особенно привлекают работы на холсте и скульптуры в стиле современного искусства. Удивительно, насколько по-разному люди реагируют на искусство. Я хотела бы исследовать это в качестве куратора и создать пространство, которое отражало бы мои собственные взгляды. Это моя мечта, — приводит слова Радукану UNIQLO.

Ранее стало известно, что Радукану снялась с предстоящего розыгрыша турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В этом сезоне Эмма не выступала после поражения в финале турнира в Лондоне в июне, а позже пропустила Уимблдон и US Open из-за стрессового перелома ноги.