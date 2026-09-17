«Ещё не время для уныния». Коннорс — о поражении Соболенко в финале US Open

Экс-первая ракетка мира Джимми Коннорс высказался о финале женского US Open — 2026, где представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Этот матч был настоящей битвой. Было интересно смотреть. Когда ты так стараешься нанести удары и порой делаешь это очень часто, иногда случаются ошибки. Но, боже мой, как же они ловили мяч и двигались по корту.

Арина Соболенко расстраивается, когда в этом нет необходимости; ещё не время для уныния. Возможно, она отстаёт,