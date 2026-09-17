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«Ещё не время для уныния». Коннорс — о поражении Соболенко в финале US Open

«Ещё не время для уныния». Коннорс — о поражении Соболенко в финале US Open
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Экс-первая ракетка мира Джимми Коннорс высказался о финале женского US Open — 2026, где представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Этот матч был настоящей битвой. Было интересно смотреть. Когда ты так стараешься нанести удары и порой делаешь это очень часто, иногда случаются ошибки. Но, боже мой, как же они ловили мяч и двигались по корту.

Арина Соболенко расстраивается, когда в этом нет необходимости; ещё не время для уныния. Возможно, она отстаёт,