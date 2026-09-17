«Добавьте туда Гауфф, и будет три бойца». Коннорс — о соперничестве Соболенко и Рыбакиной

Экс первая ракетка мира Джимми Коннорс рассказал, что надеется увидеть в соперничестве первой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной и второго номера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко.

«У Соболенко четыре титула «Большого шлема», а у Рыбакиной — три. Это хорошее соперничество. Они играли в финале Открытого чемпионата Австралии; теперь в финале Открытого чемпионата США. Это перерастает в действительно хорошее соперничество, так что, знаете, нас ждёт много матчей.

Я надеюсь, ради себя самого, потому что мне нравится смотреть этот поединок, что он превратится в что-то вроде Алькараса/Синнера. И добавьте туда Кори [Гауфф]; теперь у вас будет три бойца – это здорово!» — приводит слова Коннорса Tennis Head.