«Меня не беспокоило, что делает соперник». Коннорс — о критике Зверева за задержку времени

Экс первая ракетка мира Джимми Коннорс заявил, что другим игрокам не стоит беспокоиться о технике отбивания мяча, которую использует вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

«Я тоже постоянно стучал мячом, и у меня было определённое количество ударов. У меня было обсессивно-компульсивное расстройство — это могла быть просто суеверная привычка или что-то ещё, но очень часто я считал удары.

У него обычно было от 8 до 18 ударов — где-то в этом диапазоне. Иногда 9, иногда 17. Нужно помнить, через что они проходят. Во время матча у них в голове происходит очень многое. Давление колоссальное. Они хотят показать вам свой лучший теннис, продемонстрировать, на что способны.

Может ли он это изменить? Думаю, он над этим работает. Наверняка будет пытаться что-то с этим сделать, если сможет. Но суеверия остаются суевериями.

Винус Уильямс никогда не наступала на линию. А мне нужно было закончить на чётном числе. У каждого есть свои привычки и свои мысли, которые помогают подготовиться к следующему очку.

Я всегда считал и, когда играл, придерживался этого принципа: меня никогда не беспокоило то, что делает соперник. Поэтому и вас не должно беспокоить то, что делаю я», — приводит слова Коннорса Tennis Head.