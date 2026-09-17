«Страха стало меньше». Макки заявил, что Гауфф станет первой ракеткой мира в 2027 году

Известный тренер Рик Макки высказал предположение, что двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф займёт первое место в мировом рейтинге в 2027 году.

«Стоит ожидать, что Гауфф выйдет на новый уровень. Она «избранная», и за её игрой будет интересно наблюдать как до конца текущего года, так и в 2027-м. «Делрэйская молния» — лучший атлет в туре; она стала смелее и шаг за шагом добавляет в свою игру новые элементы. Я не сомневаюсь, что в следующем году Кори станет первой ракеткой мира, ведь на корте она демонстрирует больше уверенности и разнообразия, а страха в её действиях стало меньше», — написал Макки в социальных сетях.