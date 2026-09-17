Макки: Рыбакина соответствует трём основным критериям, необходимым для победы на ТБШ

Известный тренер Рик Макки заявил, что трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина соответствует всем трём основным критериям, необходимым для победы на мэйджорах.

«Рыбакина соответствует трём основным критериям WTA-тура, которые необходимы для победы на турнирах «Большого шлема» и достижения первого места в рейтинге: 1. Элитный игрок, владеющий чистым ударом, с двумя ключевыми элементами – форхендом/бэкхендом и хватом ракетки, несложным и позволяющим легко и мощно выполнять подачу. 2. Биомеханически идеальная подача, начиная с нижней точки, вход ракетки всегда вблизи правой лопатки, что создаёт простое, повторяющееся и оптимальное движение при подаче. 3. Спокойный, собранный, но целеустремлённый настрой. Она находится в идеальном состоянии для выступления большую часть времени и теперь обладает секретным рецептом, который делает её ещё более привлекательной, когда она занимает первое место», — написал Макки в социальных сетях.