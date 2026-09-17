Брэндон Накашима заменит Бена Шелтона на Кубке Лэйвера — 2026

16-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима войдёт в состав команды мира, заменив четвертого номера мирового рейтинга соотечественника Бена Шелтона. Об этом сообщает пресс-служба Кубка Лэйвера.

«Накашима дебютирует на Кубке Лэйвера после сильного сезона на хардовых кортах, который вывел его к своей самой высокой в карьере позиции в рейтинге ATP», — говорится в сообщении.

Помимо Накашимы, в состав команды мира входят Лёнер Тьен (США), Томми Пол (США), Тейлор Фриц (США), Александр Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия). Турнир пройдёт с в Лондоне с 25 по 27 сентября. Кубок Лэйвера — мужской теннисный турнир, который проводится между командами Европы и мира (в состав второй входят теннисисты, представляющие неевропейские страны). Традиционно он проводится спустя пару недель после окончания Открытого чемпионата США.