35-я ракетка мира Бусе заявил, что обыграл бы первую ракетку мира WTA-тура

35-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе заявил, что обыграл бы первую ракетку мира в WTA-туре. Сейчас лидером женского рейтинга является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

– Будучи игроком топ-30, ты обыграл бы сейчас теннисистку, которая занимает первое место в рейтинге?

– Да.

– А если бы был в топ-100 или топ-200?

– Тут уже надо быть осторожнее. Женский теннис нельзя сравнивать с мужским, это другой вид спорта, как футбол, – приводит слова Бусе Marca.

Игнасио Бусе 22 года. Лучшей позицией в рейтинге в карьере спортсмена — 30-я строчка. В этом сезоне он стал чемпионом соревнований ATP-500 в Гамбурге, Германия, и ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, США.