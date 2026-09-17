15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

35-я ракетка мира Бусе заявил, что обыграл бы первую ракетку мира WTA-тура

35-я ракетка мира Бусе заявил, что обыграл бы первую ракетку мира WTA-тура
Комментарии

35-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе заявил, что обыграл бы первую ракетку мира в WTA-туре. Сейчас лидером женского рейтинга является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

– Будучи игроком топ-30, ты обыграл бы сейчас теннисистку, которая занимает первое место в рейтинге?
– Да.

– А если бы был в топ-100 или топ-200?
– Тут уже надо быть осторожнее. Женский теннис нельзя сравнивать с мужским, это другой вид спорта, как футбол, – приводит слова Бусе Marca.

Игнасио Бусе 22 года. Лучшей позицией в рейтинге в карьере спортсмена — 30-я строчка. В этом сезоне он стал чемпионом соревнований ATP-500 в Гамбурге, Германия, и ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, США.

Материалы по теме
Рыбакина, Синнер, Селеш: рейтинг игроков, которым не хватает одного «Шлема» до карьерного
Рейтинг
Рыбакина, Синнер, Селеш: рейтинг игроков, которым не хватает одного «Шлема» до карьерного