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«Жду возвращения». Таунсенд — о снятии с турнира в Гвадалахаре из-за экстренной операции

«Жду возвращения». Таунсенд — о снятии с турнира в Гвадалахаре из-за экстренной операции
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98-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о снятии с турнира WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. Во втором круге соревнований она должна была сыграть с украинкой Мартой Костюк.

Гвадалахара. 2-й круг
16 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Марта Костюк
10
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Тэйлор Таунсенд
98
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Всем привет! После того как я впервые в карьере собрала карьерный «Шлем» в паре на US Open, я с огромным воодушевлением ждала возможности сыграть перед вами в Гвадалахаре. Однако из-за экстренной операции я вынуждена сняться с турнира, и у меня просто разрывается сердце.

Но я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году, чтобы снова встретиться с вами — лучшими теннисными болельщиками», — говорится в заявлении Таунсенд.

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