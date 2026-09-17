«Жду возвращения». Таунсенд — о снятии с турнира в Гвадалахаре из-за экстренной операции

98-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о снятии с турнира WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. Во втором круге соревнований она должна была сыграть с украинкой Мартой Костюк.

«Всем привет! После того как я впервые в карьере собрала карьерный «Шлем» в паре на US Open, я с огромным воодушевлением ждала возможности сыграть перед вами в Гвадалахаре. Однако из-за экстренной операции я вынуждена сняться с турнира, и у меня просто разрывается сердце.

Но я с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году, чтобы снова встретиться с вами — лучшими теннисными болельщиками», — говорится в заявлении Таунсенд.