Муратоглу — о Соболенко: эмоции — единственная причина, по которой она не выигрывает ТБШ

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу предположил, по какой причине четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко в этом году не выиграла ни одного мэйджора.

«Я не собираюсь давать советы. Однако, на мой взгляд, управление эмоциями — единственная причина, по которой она сейчас не выигрывает турниры «Большого шлема». Печально видеть, как история повторяется. Если она это исправит, то из второй ракетки мира, не выигрывающей крупные турниры, она превратится в теннисистку, которая будет выигрывать гораздо больше и вернётся на первое место», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.