«Напоминает мне Макинроя и Борга». Муратоглу — о соперничестве Соболенко и Рыбакиной

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о соперничестве белорусской теннисистки Арины Соболенко и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сравнив их с Джоном Макинроем и Бьорном Боргом.

«Меня поражает то, что в этом финале встретились две лучшие теннисистки мира с совершенно противоположными характерами. Одна — огонь, другая — лёд. Думаю, мне не нужно объяснять, кто есть кто. Это напоминает мне Макинроя и Борга. Бьорн всегда контролирует ситуацию, не говоря ни слова. Джон крушит ракетки, злится. Одно большое различие: Макинрой играл намного лучше, когда злился. Когда злится Арина, она проигрывает», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.