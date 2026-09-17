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«Напоминает мне Макинроя и Борга». Муратоглу — о соперничестве Соболенко и Рыбакиной

«Напоминает мне Макинроя и Борга». Муратоглу — о соперничестве Соболенко и Рыбакиной
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Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о соперничестве белорусской теннисистки Арины Соболенко и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сравнив их с Джоном Макинроем и Бьорном Боргом.

«Меня поражает то, что в этом финале встретились две лучшие теннисистки мира с совершенно противоположными характерами. Одна — огонь, другая — лёд. Думаю, мне не нужно объяснять, кто есть кто. Это напоминает мне Макинроя и Борга. Бьорн всегда контролирует ситуацию, не говоря ни слова. Джон крушит ракетки, злится. Одно большое различие: Макинрой играл намного лучше, когда злился. Когда злится Арина, она проигрывает», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.

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