15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Приходится заново привыкать». Тейлор Фриц — о проблемах с мячами на турнирах ATP

«Приходится заново привыкать». Тейлор Фриц — о проблемах с мячами на турнирах ATP
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц раскритиковал использование разных мячей на турнирах ATP, отметив, что из-за этого игрокам сложно тренироваться в условиях, максимально приближенных к матчам.

«Дело не столько в разных мячах, сколько в том, что мы не можем тренироваться в условиях, максимально похожих на те, в которых проводим матчи. Я не могу радоваться тому, как бью по мячу, потому что, как только приезжаю на другой турнир, мы меняем мяч, и мне приходится заново привыкать к тому, как он будет отскакивать от ракетки.

Не думаю, что корты стали медленнее. Мне кажется, их скорость осталась такой же, как и раньше. Просто мячи стали медленнее», – приводит слова Фрица Punto De Break.

Материалы по теме
Рыбакина, Синнер, Селеш: рейтинг игроков, которым не хватает одного «Шлема» до карьерного
Рейтинг
Рыбакина, Синнер, Селеш: рейтинг игроков, которым не хватает одного «Шлема» до карьерного