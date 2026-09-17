«Приходится заново привыкать». Тейлор Фриц — о проблемах с мячами на турнирах ATP

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц раскритиковал использование разных мячей на турнирах ATP, отметив, что из-за этого игрокам сложно тренироваться в условиях, максимально приближенных к матчам.

«Дело не столько в разных мячах, сколько в том, что мы не можем тренироваться в условиях, максимально похожих на те, в которых проводим матчи. Я не могу радоваться тому, как бью по мячу, потому что, как только приезжаю на другой турнир, мы меняем мяч, и мне приходится заново привыкать к тому, как он будет отскакивать от ракетки.

Не думаю, что корты стали медленнее. Мне кажется, их скорость осталась такой же, как и раньше. Просто мячи стали медленнее», – приводит слова Фрица Punto De Break.