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Ходар: уже в первый год игры в АТР могу конкурировать с большинством игроков тура

Ходар: уже в первый год игры в АТР могу конкурировать с большинством игроков тура
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14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о своём выступлении в дебютном сезоне в АТР, отметив, что хочет использовать этот опыт для дальнейшего развития.

«Я вижу, что уже в первый год игры в АТР могу конкурировать с большинством игроков тура, а это значит, что я делаю многое правильно. Постепенно я набираю соревновательный ритм, играя с очень разными соперниками, у которых совершенно разный стиль. Если хочешь много лет входить в число лучших игроков мира, нужно уделять внимание каждой детали до мелочей и делать всё на высоком уровне. Нужно понимать, что будут моменты, когда всё будет складываться не так, как тебе хочется, но необходимо принимать их, преодолевать и сохранять позитивный настрой, постепенно становясь лучше», – приводит слова Ходара Eurosport Spain.

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