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Элина Аванесян — Алина Чараева, результат матча 17 сентября 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-250 Сан-Паулу

Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу, где может сыграть с Блинковой
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133-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) одолев во втором круге соотечественница Элину Аванесян (155-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Сан-Паулу. 2-й круг
17 сентября 2026, четверг. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Алина Чараева
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Алина Чараева вып