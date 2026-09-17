Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу, где может сыграть с Блинковой
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133-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) одолев во втором круге соотечественница Элину Аванесян (155-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Сан-Паулу. 2-й круг
17 сентября 2026, четверг. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
Алина Чараева
А. Чараева
Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Алина Чараева вып