Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу, где может сыграть с Блинковой

133-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) одолев во втором круге соотечественница Элину Аванесян (155-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Алина Чараева вып