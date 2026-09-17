Хачанов: можно на 100% сказать, что сейчас нахожусь в своей лучшей форме

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своё текущее физическое и игровое состояние, отметив, что сейчас находится в лучшей форме в карьере.

«Сейчас можно на 100% сказать, что я нахожусь в своей лучшей форме. Очень долго к этому шёл и рад, что набрал. Но этот процесс у нас никогда не заканчивается», – приводит слова Хачанова ТАСС.

На завершившемся Открытом чемпионате США – 2026 Хачанов проиграл на стадии 1/2 финала немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). Благодаря успешному выступлению на турнире Хачанов вернулся в топ-20 рейтинга АТР.