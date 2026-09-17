Дель Потро объяснил, почему не хотел бы играть с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро объяснил, почему не хотел бы играть в туре с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

– Где находился бы Хуан-Мартин дель Потро в современную эпоху? Боролся бы он с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом за титулы на турнирах «Большого шлема»?

– Не знаю. Они очень молоды и обладают огромной мощью. Думаю, лучше находиться на этой стороне, комментировать их матчи и наслаждаться их теннисом, потому что то, что я вижу, — впечатляющая физическая мощь. На таком уровне организм испытывает колоссальные нагрузки. И, конечно, это сказывается — в конце концов, когда теннисная карьера завершена, у тебя появляются боли, которые не доставляют удовольствия. Так что позвольте мне остаться на этой стороне, – приводит слова дель Потро Clay Tenis.