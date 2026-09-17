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Фото: Александр Зверев отдыхает с возлюбленной после победы на US Open

Фото: Александр Зверев отдыхает с возлюбленной после победы на US Open
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отправился со своей возлюбленной, актрисой Софией Томаллой на отдых после победы на US Open – 2026. Совместное со Зверевым фото, сделанное на пляже, Томалла опубликовала на своей странице в социальной сети.

Фото: Личный архив Софии Томаллы

В финале US Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Этот титул стал для Зверева вторым в сезоне и одновременно в карьере на турнирах «Большого шлема» — в июне текущего года он взял «Ролан Гаррос» во Франции, где в финале одолел итальянца Флавио Коболли. Зверев тренируется под руководством своего отца.

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