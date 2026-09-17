Анна Блинкова сменила гражданство и будет выступать за Францию — RMC Sport

94-я ракетка мира теннисистка Анна Блинкова сменила гражданство и будет выступать на турнирах за Францию. Об этом сообщает RMC Sport. Также на официальном сайте WTA Блинкова указана в списке теннисисток, представляющих эту страну. От самой спортсменки официального подтверждения информации не было. Блинкова на протяжении долгого времени живёт и тренируется во Франции.

Наивысшей позицией в карьере Блинковой в рейтинге WTA было 34-е место. На данный момент она выступает на турнире WTA-250 в Сан-Паулу, где дошла до второго круга.

Ранее в текущем году из российских теннисисток сменила гражданство Оксана Селехметьева, ныне она представляет Испанию.