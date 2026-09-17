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Анна Блинкова сменила гражданство и будет выступать за Францию — RMC Sport

Анна Блинкова сменила гражданство и будет выступать за Францию — RMC Sport
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94-я ракетка мира теннисистка Анна Блинкова сменила гражданство и будет выступать на турнирах за Францию. Об этом сообщает RMC Sport. Также на официальном сайте WTA Блинкова указана в списке теннисисток, представляющих эту страну. От самой спортсменки официального подтверждения информации не было. Блинкова на протяжении долгого времени живёт и тренируется во Франции.

Наивысшей позицией в карьере Блинковой в рейтинге WTA было 34-е место. На данный момент она выступает на турнире WTA-250 в Сан-Паулу, где дошла до второго круга.

Ранее в текущем году из российских теннисисток сменила гражданство Оксана Селехметьева, ныне она представляет Испанию.

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