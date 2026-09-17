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Елена Рыбакина встретилась с президентом Словакии после победы на US Open — 2026

Елена Рыбакина встретилась с президентом Словакии после победы на US Open — 2026
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Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на Открытом чемпионате США встретилась с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Вы знали, что нынешняя первая ракетка мира в женском теннисе последние шесть лет называет Словакию своим домом? Несмотря на то что Елена Рыбакина представляет Казахстан на международной арене, Словакия стала её вторым домом. Часть года она здесь тренируется и готовится к главным матчам и турнирам, делая нашу страну важной частью её спортивного пути.

Было очень приятно поприветствовать её в президентском дворце сегодня и лично поздравить с успехом на US Open!» — написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Х.

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