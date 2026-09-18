Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова продолжила выступления на турнире в Гвадалахаре (Мексика). В четвертьфинале она обыграла представительницу Украины 10-й ракетку мира Марту Костюк. Матч завершился со счётом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу Самсоновой.

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы нет подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Самсонова сыграет с победительницей матча двух американок — Питон Стирнс и Слоан Стивенс.

Турнир в Гвадалахаре относится к категории WTA-500, игры проводятся на хардовых кортах.

В прошлом году победительницей одиночного разряда стала Ига Швёнтек. В финале она обыграла Кори Гауфф.