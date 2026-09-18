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18 сентября главные новости спорта, футбол, РПЛ, Лига Европы, результаты, теннис, WTA, волейбол, фигурное катание, баскетбол, ВТБ

Самсонова обыграла Костюк в Гвадалахаре, ЦСКА победил «Динамо» Мх в РПЛ. Главное к утру
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Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре, ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в РПЛ и установил рекорд клуба по числу воспитанников академии в старте, «Рубин» подпишет контракт с нападающим Эдди Сальседо. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре.
  2. ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в РПЛ, Лусиано Гонду и Фиров забили по голу.
  3. «Рубин» подпишет контракт с Эдди Сальседо.
  4. ЦСКА установил рекорд клуба по числу воспитанников академии в старте на матч РПЛ.
  5. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в Кубке лиги с дублем 17-летнего воспитанника.
  6. «Реал Сосьедад» проиграл «Борнмуту» в Лиге Европы, Захарян вышел на поле на 84-й минуте.
  7. ЦСКА обыграл «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги, Тримбл набрал 28 очков.
  8. Стал известен полный список участников контрольных прокатов — 2026.
  9. Даия Эбихара выиграл короткую программу на этапе ЮГП в Анкаре, Александр Плющенко — 16-й.
  10. Стали известны все пары 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026.
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