Самсонова обыграла Костюк в Гвадалахаре, ЦСКА победил «Динамо» Мх в РПЛ. Главное к утру
Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре, ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в РПЛ и установил рекорд клуба по числу воспитанников академии в старте, «Рубин» подпишет контракт с нападающим Эдди Сальседо. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре.
- ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в РПЛ, Лусиано Гонду и Фиров забили по голу.
- «Рубин» подпишет контракт с Эдди Сальседо.
- ЦСКА установил рекорд клуба по числу воспитанников академии в старте на матч РПЛ.
- «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в Кубке лиги с дублем 17-летнего воспитанника.
- «Реал Сосьедад» проиграл «Борнмуту» в Лиге Европы, Захарян вышел на поле на 84-й минуте.
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