Самсонова обыграла Костюк в Гвадалахаре, ЦСКА победил «Динамо» Мх в РПЛ. Главное к утру

Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре, ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в РПЛ и установил рекорд клуба по числу воспитанников академии в старте, «Рубин» подпишет контракт с нападающим Эдди Сальседо. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».