15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно знать, как вести себя на матче». Фриц — об отношении к теннисным блогерам

«Нужно знать, как вести себя на матче». Фриц — об отношении к теннисным блогерам
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц заявил, что положительно относится к теннисным блогерам, если они соблюдают правила поведения на матчах.

«Думаю, всё хорошо, если они хотя бы понимают, как следует вести себя на теннисном матче. Мне неважно, приходят ли в теннис люди, которые не являются большими поклонниками этого вида спорта или, возможно, даже не до конца понимают, что происходит. Считаю, что для тенниса полезно привлекать внимание, а также превращать турниры в классное событие, куда хочется прийти.

Это приводит к тому, что за спортом следит больше людей, а больше внимания означает, что часть из них естественным образом станет настоящими теннисными болельщиками. Никто не начинает с того, что знает о теннисе всё, понимает систему подсчёта очков и так далее.

Поэтому у меня нет с этим проблем, пока они не устанавливают огромный свет, который мешает матчу. Нужно хотя бы на базовом уровне знать, как вести себя во время игры. А базовое правило — не прерывать матч», — приводит слова Фрица The Tennis Gazette.

Материалы по теме
«Приходится заново привыкать». Тейлор Фриц — о проблемах с мячами на турнирах ATP
Комментарии