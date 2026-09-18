«Нужно знать, как вести себя на матче». Фриц — об отношении к теннисным блогерам

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц заявил, что положительно относится к теннисным блогерам, если они соблюдают правила поведения на матчах.

«Думаю, всё хорошо, если они хотя бы понимают, как следует вести себя на теннисном матче. Мне неважно, приходят ли в теннис люди, которые не являются большими поклонниками этого вида спорта или, возможно, даже не до конца понимают, что происходит. Считаю, что для тенниса полезно привлекать внимание, а также превращать турниры в классное событие, куда хочется прийти.

Это приводит к тому, что за спортом следит больше людей, а больше внимания означает, что часть из них естественным образом станет настоящими теннисными болельщиками. Никто не начинает с того, что знает о теннисе всё, понимает систему подсчёта очков и так далее.

Поэтому у меня нет с этим проблем, пока они не устанавливают огромный свет, который мешает матчу. Нужно хотя бы на базовом уровне знать, как вести себя во время игры. А базовое правило — не прерывать матч», — приводит слова Фрица The Tennis Gazette.